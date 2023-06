Kontserdil üllatussuupiste alla neelanud Taylor Swift: ohh... väga maitsev

Chicago kontserdil uut bändiliiget tutvustama asunud Swifti nägu tõmbas järsku krimpsu ning jutt jäi seisma. Laulja kattis käega enda suu ja keeras rahvale selja. Paar sekundit hiljem teatas ta, et neelas putuka alla ning lisas: «Ohh... väga maitsev.»

Taylor swallowed a bug at last night’s show 😳🤣 pic.twitter.com/aoibv0K7Vd

Ta jätkas: «Kas on üldse mingit võimalust, et keegi teist seda ei näinud?»

Juhtunu tekitas lauljale ja publikule palju nalja. Üks andunud fänn säutsus Twitteris: «Ma sooviks olla see putukas, kelle Taylor Swift eile õhtul alla neelas.» Teine lisas: Taylor Swift neelas putuka alla, nii et ma teen sama, et kuninganna ei tunneks häbi.»