SIIN ME OLEME! ⟩ Imeline talu Muhumaal, mis meeldiks ka kõige kapriissemale pealinna prouale

Hoonete keskmeks on rookatusega kahekorruseline elumaja, mille kõrval paikneb uus külalistemaja koos saunaga.

Elumaja on ehitatud 1928. aastal ja suurema värskenduskuuri läbinud aastal 2016. Maja esimesel korrusel on avara planeeringuga köök-elutuba, mille keskmeks väga hästi soojust salvestav NunnaUuni kiviahi ning köögi poolel puupliit. Esimesel korrusel on ka duširuum ja tualetiruum.