ROHENÄPUD SOOVITAVAD ⟩ Väga hea põhjus, miks oma aiatööriistad liiva sisse pista

Aianduseksperdid soovitavad aiatööriistu otsapidi liivapanges hoida, et need kauem säiliksid ja ei roostetaks. Liiva sisse võiks veel törtsu mootoriõli kallata, kirjutab kodu- ja sisustusportaal Ideal Home.

«Aiatööriistade väär hoiustamine võib põhjustada juba tekkinud probleemide, näiteks rooste, süvenemist. Odav, lihtne ja tõhus viis tööriistade hoiustamiseks ja kaitsmiseks on nende hoidmine liiva ja õliga täidetud ämbris,» ütlevad Toolstationi eksperdid. Õli doseerimisel on paslik usaldada oma sisetunnet ning jälgida, et liiv ei muutuks liialt rasvaseks või märjaks.

«Veenduge, et tööriistade metallosad oleksid korralikult liiva sees, et need oleksid korralikult kaitstud. Kui tööriistadel on puidust käepidemed, soovitan neid igaks juhuks õlitada, et vältida puidu lõhenemist või kuivamist,» soovitas osavnäpp Tim Warren.