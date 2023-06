KÕVA SÕNA ⟩ Üürikodude turul on uus tegija!

Kuigi eluasemeturul on näha ajutist müügimahtude vähenemist, pole Bonava sisenemine üüriturule seotud üleüldise turu müügimahtude vähenemisega. Ettevõtte tegevjuhi Taavi Soormi sõnul on olnud huvi arendada uut ärisuunda juba mõnda aega.

«Näeme, et Põhjamaade ja Baltikumi elukondliku kinnisvara turg liigub järjest rohkem Kesk- ja Lääne-Euroopa mudeli suunas, kus kodu ostmise kõrval on üha populaarsem just pikaajaline eluaseme üürimine. Paraku on päris uut üürikinnisvara Eesti turul pigem vähe, kuigi huvi selle vastu on olemas,» rääkis Soorm.

Põhjuseid, miks just üürikorterisse kolitakse, võib olla mitmeid ning müüt, et üürivad ainult need, kes ei jõua osta, ei pea Soormi sõnul juba ammu enam paika. Bonava tegevjuht selgitas, et üürikodus elamine on järjest rohkem teadlik valik – näiteks soovivad nooremad inimesed laenukohustuse võtmist edasi lükata ning mõni kord ei olda päris kindlad selleski, kas ka paari aasta pärast samas piirkonnas või lausa samas riigis elada soovitakse.

«Oleme Eesti turul ehitanud 3000 uut korterit, seega on meil omajagu teadmisi, kuidas luua inimestele oluliste väärtustega naabruskondi ja kvaliteetseid kodusid. Ka meie esimene üürimaja Uus-Mustamäe arenduses on osa suuremast kogukonnast,» selgitas Soorm ning lisas, et peamine äritegevuse fookus jääb Bonaval siiski elukondliku kinnisvara arendamisele ja müügile.