KUUMALAINE TULEKUL ⟩ Siin on 9 rannas keelatud tegevust ja eset

Rannas viibides on oluline meeles pidada, et reeglid on kehtestatud selleks, et me kõik saaksime rannast võimalikult palju rõõmu tunda. Meie ühine vastutus on säilitada ranna puhtus, turvalisus ja keskkonnasõbralikkus.

Madratsid ja muud täispuhutavad abivahendid ei olegi nii ohutud

Täispuhutavad vahendid tekitavad vale-turvatunde. Eriti ohtlikud on need alkoholitarvitanud inimeste või laste kasutuses, kes kasutavad neid veepinnal püsimiseks ja milleta nad vees tegelikult hakkama ei saaks. Ootamatu maatuule puhul merele triivimise, ümberminemise või isegi täispuhutava vahendi purunemise korral võivad olla ehmatavad või isegi traagilised tagajärjed. Nende kasutamisel on täiskasvanutel oluline jälgida tuule suunda ja tugevust ning püsida ärkvel ja valvas ümbritseva suhtes. Laste puhul peab laps asetsema täiskasvanu ja rannakalda vahel haardeulatuse kauguses kõrgendatud tähelepanu all, et ootamatule olukorrale viivitamatult reageerida.

Tornist või sillalt hüppamine võib olla lõbus, kuid alati tuleb olla ettevaatlik

Vettehüpped võivad olla meeleolukad ja lõbusad, kuid selleks on oluline pidada meeles kahte olulist tegurit: ujumisoskus ja kontrollitud veekeskkond.

Vette võib hüpata juhul, kui on oskus ujuda – ikka selleks, et oleks võimalik taas veepinnale jõuda. Tundub elementaarne, kuid aastast-aastasse peavad just Lõuna-Eesti randade rannavalvurid tõttama appi hüppetornide läheduses hätta saanud inimestele, kellel tegelikult puudub ujumisoskus. Seega, enne kui astud enda kehapikkusest sügavamasse vette, veendu, et sul on iseseisvad oskused ka sealt tagasi tulla.

Kuid kui ujumisoskus on olemas – kas siis võin hüpata kõikjal? Ei – kindlasti mitte. Vettehüpete soovi korral eelista alati avalike valvega supelrandade veetorne ja hüppepukke. Seal piirkonnas on korraldatud vee põhja kontrollimine iga hooaja alguses ning iganädalaselt mõõdetakse veetaseme kõrgust. Kontrollimata põhjaga vetesse hüppamine võib olla ühe korra lõbus, kuid seal leiduvad tundmatud üllatused võivad elu pöördeliselt muuta ning kurvalt lõppeda.

Hoolime ühiselt ja jälgime üksteist – eriti lapsi

Kui oled rannas ja näed üksinda uitavat last, siis anna sellest kindlasti teada rannas viibivatele rannavalvuritele või valveta ranna puhul politseile. Ohutunde mitte tajumise tõttu on lapsed väga visad kaduma mänguhoos. Seetõttu tuleb lapsi hoolikalt alati jälgida.

Selleks, et juba kadunud lapse leidmine oleks lihtsam, on ellu kutsutud laste käepaela süsteem. Suuremates randades üle Eesti saab rannavalvuritelt küsida lapse käepaela, kuhu läheb kirja lapse nimi ja rannas parasjagu viibiva täiskasvanu telefoninumber. Käepaelaga lapse leidmisel on võimalus viivitamatult vanemale helistada ning ta taas lapsega kokku viia. Kuid tasub meeles pidada, et lapse käepael ei asenda kunagi vanema kohustust oma last päriselt jälgida.