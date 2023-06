Õhk on pingest paks. Kell tiksub halastamatult. Pannid särisevad, ahjud töötavad täistuuridel ja võtteplatsi kohal heljuvad isuäratavad aroomid. Selline on õhkkond, kui Postimehe reporterid jõudsid Inspira telekanalisse sügisel jõudva «MasterChef Eesti» teise hooaja võtetele. Loe altpoolt, milline on Eesti ühe menukaima telesaate kaadritagune elu!