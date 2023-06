EESTI TOOTJA ⟩ Vänge hais ja hoiatusmärgid ei ole märk puhastusvahendi tõhususest!

Ökotoodete kohta liigub väga palju arvamusi. Aeg-ajalt ikka kuulen, et ökotooted on millegipoolest «lahjemad» ja kanged kemikaalid puhastavad pindu, pesu ja ruume tõhusamalt, justkui vänge lõhn ja värvilised hoiatusmärgid pakendil tagavad toote tõhususe. Oleme harjunud nägema reklaamides «bäng, ja määrdunud pinnad on sekundiga puhtad!» või «pihusta ja plekid kaovad ühe silmapilgutusega!».

See kõik on võimalik ka looduslike toodetega ilma oma tervist või loodust kahjustamata. Head ökoloogilised tooted on välja töötatud põhimõttel, et need eemaldaksid mustuse ja bakterid. Olulised on teadmised, kuidas õigel viisil pesta või puhastada. Selleks, et pesu puhtaks saaks ja värskelt lõhnaks, tuleb seda õigel temperatuuril pesta. Meie pesugeelid sisaldavad näiteks looduslikku seepi, mis on tõhus ja biolagunev. Üle 30-kraadine temperatuur aktiveerib seebi omadused, mis aitab plekke ja lõhna eemaldada.

Ökotooted on kallid?

Teine levinud arvamus: ökotooted on kangetest puhastusvahenditest kallimad. Tegelikult see päris nii ei ole. Oleme võrrelnud meie pesugeeli erinevate mitteökoloogiliste toodetega ning tegelikult on saadud pesukordade arv olnud isegi suurem. Ka tootearendusel oleme lähtunud põhimõttest, et inimesed saaksid tooteid võimalikult kaua kasutada.