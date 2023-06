MIDA TEHA? ⟩ Jalgrattavarguste arv näitab hüppelist kasvutrendi

Näiteks Tartus on viimastel aastatel olnud rohkem rattavarguseid kui varasematel aastatel – kui mullu registreeris politsei aasta esimese viie kuuga 26 jalgrattavargust, siis tänavu sama ajaga on neid kolmandiku võrra rohkem. Viimase kahe aastaga on registreeritud jalgrattavarguste arv Tartus aga enam kui kolmekordistunud – kui 2020. aastal registreeriti 52 vargust, siis mullu 177.

Foruse varavastaste kuritegude analüüs näitab, et soojade ilmadega aktiveeruvad nii ratturid kui rattavargad ning näib, et avalikust kohast varastamine pätte ei hirmuta. Kui möödunud kahel aastal võtsid Tartu rattavargad otsustavalt sihikule keldrid ja kõrvalhooned, siis tänavu varastatakse rohkem avalikest kohtadest.

Tallinnas on samuti näha rattavarguste kasvu. Kui eelmine aasta registreeris politsei esimese viie kuuga umbes 130 vargust, siis tänavu on see suurenenud. Kõige rohkem on nendest vargustest toime pandud mõlema aasta peale kesklinnas (30 protsenti), Põhja-Tallinnas (20 protsenti) ja Mustamäel (16 protsenti). Statistikasse lähevad samuti tõukerattad.