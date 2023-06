Mükoloog ennustab, milliseks sel aastal seenesaak kujuneb

Mükoloog naljatas LETA-le, et seenesaagikuse küsimus tuleks tänavu esitada hoopis meteoroloogidele, mitte mükoloogidele. Seened vajavad kasvamiseks niiskust, kuid sellega pole ei Lätis ega Eestis kiita. Kui peaks juhtuma ime ning taevast hakkab vett kallama, siis on siiski võimalik, et sel aastal seeni tuleb.