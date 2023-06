TULEB KASUKS ⟩ Head nõuanded suviseks grillimiseks

Paljudel eestlastel on kombeks anda grillihooajale avapauk koos esimese soojema ilma ja lumesulamisega. See tähendab, et grillimisvorm peaks praeguseks hetkeks olema sama terav nagu sportlasel enne tiitlivõistlust. Kui leidub veel aga keegi, kelle lihale jaaniõhtul loodetakse, kuid kindlus on kadunud ja oskused ununenud – siin on mõned näpunäited.

Puhas grill ja puhtad tööriistad on kõige alus. Tehke grillile tuli alla ning oodake mõni minut. Seejärel hõõruge grillvõre vanadest toidujäätmetest ja muust mustusest puhtaks. Sellisel juhul tuleb ka teie toit ilusam ning kogu protsess kulgeb mugavamalt. Meelde tuleb jätta, et üleüldine steriilsus on kokkamise alus.

Liiga palju ajalehti süütamisel ei ole hea. Ärge põletage ühe korraga rohkem kui kaks lehte. Liialt suur kogus ajalehe paberit blokeerib õhuvoolu selliselt, et söed süttivad liiga kaua või ei sütti üldse, vahendab America´s Test Kitchen.

Kiirus ja grillimine ei sobi kokku. Grillil asetsev rest peab saama piisavalt kaua kuumust, et liha resti külge kinni ei jääks. Lisaks võivad põlevad söed kergitada leeki toidule, mistõttu on tulemuseks pealt kõrbenud ja seest toores roog. Süsi peaks pärast süütamist vähemalt 15 minutit kaane all hõõguma.

Kaant ei maksa liiga sageli tõsta. Teatavasti teeb hapnik kuumust ja leeki tugevamaks, mistõttu võib liigne grilli avamine liha märkamatult üle küpsetada. Hõõguv süsi allub värskele õhule väga hästi ehk tuleb olla ettevaatlik.