AITÄH, ARMAS INIMENE ⟩ Viljandis rõõmustab aiapidaja möödujaid lõhnavate õitega

Viljandis Uueveski linnaosas on aiapidaja Merike Org võitnud inimeste südamed, sest on tõstnud oma õiterohkest aiast tänavale soovijatele kaasavõtmiseks imeilusaid lõhnavaid pojenge. Kohalikud kiidavad ühismeedias, et on seda aeda ning selles lokkavaid lilli möödaminnes imetlenud ning tänavad lahket lillekasvatajat nii toreda idee ja teostuse eest.