PILK PEALE ⟩ Ela või suvita väikesaarel! Vaata, mida pakutakse ja mida soetamisel jälgida tuleks

Mida jälgida kinnisvara ostmisel väikesaarele?

Kinnisvara väikesaartel võib olla unikaalne ja huvitav investeerimisvõimalus, mis pakub rohkelt privaatsust, kaunist loodust ja rahulikku elustiili. Siiski on mõned asjad, millega arvestada.

Ligipääsetavus ja infrastruktuur

Kui lihtne on saarele pääseda? Kas seal on regulaarne laevaühendus? Võib-olla on saar vaid paadiga ligipääsetav, mis võib mõjutada nii teie enda kui ka potentsiaalsete üürnikute või ostjate juurdepääsu.

Kas on elektri- ja veevarustus ning kanalisatsioon? Kui kvaliteetne on internetiühendus?

Hind

Väikesaartel võivad kinnistute hinnad olla kõrged, eriti kui tegemist on populaarsete sihtkohtadega.

Õiguslikud ja regulatiivsed aspektid

Väikesaartel võib esineda piiranguid või erinõudeid, mis mõjutavad kinnisvara kasutamist või arendamist.

Kui kavatsete osta kinnisvara saarele, peate arvestama ka seda, kuidas hooldustöid ja haldamist korraldada ka siis, kui te ei ela püsivalt seal.