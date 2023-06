MIS TOIMUB? ⟩ Soome kuulsaim disainibränd vedas kliente täiega alt

Iltalehti kirjutab, et Soomes on sagenenud juhtumid purunevatest Marimekko portselantassidest. Hiljaaegu väikelapse vahetus läheduses purunenud tassi intsident pani ettevõtte lõpuks tegutsema.

Iltalehti päringu peale vastas ettevõtte kommunikatsioonijuht Lotta Roitto, et kvaliteediviga puudutab väga väikest osa nende sortimendist. Vea põhjuseks peetakse tehase tootmisprotsessi ajutist häiret, mille tõttu on osadel tassidel ja kaussidel kahetsusväärne, ent ettevõtte kinnitusel siiski väga haruldane viga küljes. Marimekko pressiesindaja ei täpsustanud, millal tootmisprotsessis ajutine katkestus tekkis või kui suurt hulka tooteid see tegelikult mõjutas.

Facebooki grupi Naistenhuone väljaandes jagavad kümned inimesed pilte kaussidest ja kohvitassidest, mille põhjad on küljest kukkunud. Ligemale poolteist kuud tagasi valas pereema Emilia Tiitinen oma uhiuue tassi sisse kohvi ning avastas, et tassi põhi lekib. Naine tahtis tassi mujale tõsta, ent seda liigutades kukkus selle põhi alt ära. Tulikuum kohv valgus aga Emiliale sülle. Tiitinen, kes nimetab end Marimekko suurfänniks, nendib, et on täheldanud kvaliteedilangust ka mitmete teiste ettevõtte toodete puhul.