Huvitav miks? Charles III on selles Rumeenia kolkakülas tihe külaline

Millegi erilisega see küla silma ei paista, kuid millegagi võlus see Charlesi 90ndate lõpus ära, sest ta ostis sinna talu, mida on sellest ajast regulaarselt külastanud. Aastatega on kuningas riiki veelgi kinnisvara soetanud. Eelmisel nädalal küla keskel patseerinud kuningat oli tervitama tulnud palju rahvast.