NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas teha õiget šašlõkki? Ei mingit äädikat!

Iga kord, kui hakkab lähenema jaanipäev, tabab grusiini Mamukel Gorelashvilit Eesti sõprade küsimus: kuidas teha head ja õiget šašlõkki? Tema teab vastust, sest ta on Tallinna vanalinna taverni Tbilisi peakokk ja keerutanud oma siinsetes gruusiapärastes söögikohtades tulistel sütel šašlõkivardaid juba aastaid.

«Ei mingit äädikat,» teatab mees põlevisilmi Gruusia stiilis taverni vanalinnaõuel. Seda heas eesti keeles – ta on elanud Eestis juba paarkümmend aastat ja tal on eesti pere. Kange äädikas võtab lihalt maitse, värvi ja pehmuse, kõlab koka tarkus. Nii et unustage aastatetagustelt jaaniõhtutelt mälusoppi talletunud ämbritäied äädikases-sibulases vedelikus hulpinud hallid lihatükid, neil pole Gruusia köögiga mingit pistmist.