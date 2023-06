Nädal ⟩ Robustne ilu Londonis

Asustus kavandati tasuvuse eesmärgil teadlikult väga tihedana; suured kortermajad vahelduvad avalike aladega, luues omamoodi mikromaailma või linn-linnas-tunde. Sinnasamasse rajati koolid, raamatukogud, kino, ostukeskused, spordi-, kontserdi- ja näitusesaalid, suur konverentsikeskus – tegemist on Euroopa suurima kultuuri-Mekaga. Aastatel 1965–1976 rajatud Barbicani keskuse maamärgid on kolm torn­elamut, ent seal on ka 13 hiigelsuurt rõdudega kortermaja, paar kahekorruselist hoonet ja linna üürimajad, pakkudes elupaika enam kui 4000 inimesele.