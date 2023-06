IGAPÄEVANE OHT ⟩ Kõik need pealtnäha korralikud tarbeesemed võivad süttida

Rikk lisab, et kõik akutoitel seadmed on kukkumistele ja põrutustele tundlikud. «Li-on-aku, mis enamikes seadmetes kasutusel on, koosneb erinevatest kihtidest, mida eraldab vaid õhuke kile. Kui näiteks akutrell kukub kõvale pinnasele, võib üks neist kihtidest saada viga ning hakkab tasapisi mõjutama teisi kihte ning plahvatus või põleng on siis vaid aja küsimus.»

Ta möönab, et just suvi on see periood, kui inimesed märkavad, et sülearvuti on kahtlase välimusega või ei tööta korralikult. «Me oleme vahetanud kümneid, kui mitte sadu paisunud akusid – mõned on olnud juba väga kriitilises seisus,» sõnab Rikk.

Märgid, mis viitavad vahetust vajavale akule: Puuteplaat ei toimi korralikult (või üldse mitte).

Klaviatuuril ei toimi üks või mitu nuppu.

Arvutil on kühmud, puuteplaat on paisunud või arvuti põhi tundub ümmargune.

Laadijat seinas hoida ei tasu

Rikk rõhutab, et akutoitel seadmete puhul ei ole määrav, kas seade on vooluvõrku ühendatud või mitte – plahvatada võib see mõlemal juhul. Ta toob ka ühe näite.