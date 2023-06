USKUMATU ⟩ Naine leidis oma keedumuna seest midagi väga erilist

Kaks või enam munakollast muna sees on haruldane, aga siiski on seda peaaegu kõik kohanud või vähemalt sellest kuulnud. Segaduses Texase naine näitab videos, kuidas ta leidis ühe tema enda kana munetud muna seest midagi üllatavat.

Keedumuna koorides tundis naine, et selle sees on midagi kõva tekstuuriga ja teadmata, mis teda ees ootab, otsustas ta kaamera tööle panna. See otsus tasus ära, sest muna sees peitus midagi, mille võimalikkusest ta seni kuulnudki polnud.