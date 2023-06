USKUMATU ⟩ Energiajookides sisalduv aine võib pikendada eluiga

Tauriin on väävlit sisaldav aminohape, mida leidub nii inimese kui paljude loomade organismis. Tauriini lisamine energiajookide koostisesse on viimase 10–15 aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud ning seda leidub energiajookide koostises üha rohkem ja rohkem. Regulaarne või suuremates annustes energiajookide tarvitamisega võib kaasneda soovimatu tervisemõju, mis on tingitud joogi kõrgest kofeiini- ja suhkrusisaldusest. Energiajoogid ei sobi seetõttu südamehaigetele, lastele, rasedatele ning diabeetikutele.

New Yorgi Columbia ülikooli teadurid usuvad seevastu, et keemilistest ühenditest koosnev virgutusjook võib aidata meil kauem elada. Hüpoteesi kinnitamiseks tõstsid teadlased keskealiste hiirte tauriini taset ning avastasid, et nende keskmine eluiga tõusis tervelt kolme kuni nelja kuu võrra. See vastab umbes seitsmele või kaheksale inimaastale.

Korrates katset ahvide peal, leidis uurimisrühm, et loomade tervisenäitajad olid samuti paranenud, vahendab UNILAD.

«Tauriini sisaldus organismis väheneb elu jooksul 80 protsenti. Selle protsessi ümberpööramine tauriini lisamise abil suurendab hiirte ja usside eluiga ning ahvide eluiga. See näitab, et tauriinipuudus on nende liikide vananemist põhjustav tegur. Tauriinipuuduse kõrvaldamine võib olla paljutõotav vananemisvastane vahend, seisis teadusajakirjas Science avaldatud uuringus.