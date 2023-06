ÕNNESEEN ⟩ 50 euro eest vana tooli soetanud mees teenis selle müügiga korteri hinna

«Kui ma tooli esimest korda nägin, meeldis mulle naha värv ja ma arvasin, et sellel on tõesti huvitav kuju, nii et tahtsin selle kohta rohkem teada saada,» rääkis Miller (33) neljapäeval ajalehele The Post.

Mees tunnistab, et ta pole ekspert, kuid on aru saanud, et tal on hea silm ja tundus, et tool on katsetamist väärt. Räbaldunud nahk tooli istmel teda ei heidutanud, sest teadis enda sõnul parimaid sadulseppi ja restauraatoreid, kes suudavad ja suutsidki naha nii korralikult taastada, et see näeb välja täiesti veatu.