VIRTUAALNE JALUTUSKÄIK ⟩ Ehitisregistri uuendatud kaardil näeb naabruskonda kerkivaid hooneid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) arendab e-ehituse platvormi, mis toob kokku ehitatud keskkonnaga seotud andmed ja teenused. Selle oluliseks osaks on 3D-kaksik, mille viimased uuendused võimaldavad senisest tunduvalt detailsemalt tutvuda nii olemasolevate kui ka planeeritud ehitistega.

«Elukeskkonna planeerimisel on ruumiandmed aluseks paremate otsuste tegemisele ning nende visualiseerimist ei tohi alahinnata. 3D-kaksik on selleks oluline abiline, mis toob ühte vaatesse kokku eri tüüpi ruumiandmed, annab neile konteksti ja teeb need seeläbi meie kõigi jaoks paremini arusaadavaks,» ütles MKMi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo.

3D-kaksik visualiseerib maa-ameti ülelendude ja ehitisregistri andmeid nii kavandatud, püstitamisel, olemasolevatest kui ka lammutamisel olevatest hoonetest. Andmeid uuendatakse iga päev, et tagada võimalikult värske ülevaade muutustest meie ehitatud keskkonnas. Uuendustega lisandus ka detailplaneeringute ja hoonestusalade 3D-kuvamine üleriigilisest planeeringute andmekogust (PLANK), mis annab veelgi pikema perspektiivi tulevikku.

Märgatavalt on paranenud ehitise infomudelite (BIM) üleslaadimine ja jagamine, mis võimaldab detailseid 3D-mudeleid vaadelda ja võrrelda koos teiste andmekihtidega. Sealhulgas eri piirangute ja aladega, mis on seotud muinsuskaitse, keskkonna ja tehnovöönditega. Alates juunist on nende kihtide hulgas näiteks pinnase radoonirisk, mis tugineb Eesti Geoloogiateenistuse kogutud andmetele.

MKMi digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar tõi oluliste uuenduste seas välja võimaluse 3D-kaksikus jalakäijana ringi liikuda. «Kolmemõõtmelisi kaarte kuvatakse reeglina alati linnulennult, kuid päris elus vaatame ümbritsevat maailma 99 protsenti ajast maapinna kõrguselt. Nüüd saame ka Eesti digitaalses 3D-kaksikus maapinna kõrgusel liikuda, nagu on paljud harjunud tegema arvutimängudes,» lausus Saar.