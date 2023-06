SÄÄSKEDEST PRIIKS ⟩ Kodused lõhnad, mis tõrjuvad sääsed otsekohe

Sääskedega võitlemine näib justkui lõputu probleemina. Tuleb aga välja, et on olemas lõhnad, mis sääskedele huvi ei paku, vaid peletavad nad pigem eemale.

Lavendel on kena ürdiaiataim, millel on väga meeldiv lõhn. Peale ilu ja meeldiva lõhna on taime suurepärane omadus ajada minema kõik verejanulised sääsed. Piisab mõnest tilgast lavendliõlist, et sääsed sinu vastu enam huvi ei tunneks.