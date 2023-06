Miks nii populaarne? Kohilasse kolitakse ka Tallinna kesklinnast

Kohila on viimase kümnendi jooksul tohutult arenenud. Endisest tööstusasulast on saanud rahulik alev, mis kiirgab mõnusat väikelinna vaibi. See pole märkamatuks jäänud ka koduotsijatele, on Uus Maa kinnisvaramaakler Martin Tilk veendunud.