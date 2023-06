Peakokk on inimeste käitumisest šokeeritud: neid ei tohiks kunagi ära visata!

Mikkola selgitas Iltalehtile, et reeglina lendab rohelise sibula valge osa ehk nii-öelda tüvi biojäätmete sekka. Sedasi vaadatakse mööda tõsiasjast, et tegemist on väärt toiduga, mil palju erinevaid kasutusviise. Koka sõnul ajab selline käitumine teda lausa marru, kuna toidu raiskamine on niigi suur probleem.