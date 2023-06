OLE VALMIS ⟩ Ekspert selgitab, kuidas taimi kõrvetava kuumuse eest kaitsta

«Ilmselgelt on päikesepaiste taimedele kasulik, kuid mõned saavad sellest rohkem kasu kui teised. Seega on oluline teada, mis taimed vajavad kuumalaine ajal erilist hoolt,» selgitas aiandusekspert Nick Wood Expressile. «Mõne taime puhul võib liiga palju päikest põhjustada kahju ning rasketel juhtudel isegi nende närbumist. Kui see juhtub, valmistab see aednikele loomulikult suure pettumuse.»

Üks suur viga, mis Woodi sõnul tehakse, on valesti kastmine. Palaval perioodil tuleb taimi kasta kas vara hommikul või õhtul. Kusjuures Woodi sõnul on just õhtune aeg parim. Keset päeva kastes aurustub vesi lõõskava päikese all ära enne kui see juurteni jõuab. Veel võib tekkida kiusatus taimi üleliia palju kasta, kuid Woodi sõnul pole ka see hea. Tema soovitus on taimi mitte rohkem kui üks kord päevas kasta.