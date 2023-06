KEEMIAVABA LAHENDUS ⟩ See köögikapis leiduv vahend hoiab sipelgad suvi läbi eemal

Sipelgatest saab lahti, kui puistata kaneelipulbrit või jätta üks kaneelikaun kööki või mis tahes paika, kus oled märganud sipelgate agarat liikumist. Tegu on tiktokkeri vanaema varasalvest pärineva nipiga, mis peaks sipelgad suvi läbi eemal hoidma.

Kuigi kaneeli puistamine maha või aknalauale võib näida veidi tavatuna, on see hea võimalus tüütute tegelaste eemal hoidmiseks. Lisaks täidab see ruumid mõnusa kaneeli hõnguga.