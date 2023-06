HERILANE TOAS ⟩ Vapustavad nipid, kuidas herilane toast minema peletada

Ava võimalikult ruttu aknad ja välisuksed

Mida rohkem on toas avatud avausi ja üldist pinda, seda suurem on võimalus, et herilane lendab minema.

Minimeeri herilase lennuruum

Sulge toas kõik uksed, mis teise tuppa viivad, ning jäta lahti ainult aknad ja välisuksed. Seejärel haara näiteks mõni suur papitükk ja suuna putukas väljapääsu poole. Meeles tuleb pidada, et järsud liigutused pakuvad herilasele huvi. Ole sujuv ja rahulik.

Tee tuult

Herilane on piisavalt tilluke, nii et tuul on talle suureks probleemiks. Väga hästi sobib näiteks puhur või isegi mõni lehvik. Suuna tuul herilase poole, kuni lõpuks on ta õues. Tähtis on jällegi olla rahulik.

Kustuta toas kõik tuled

Oleme kõik näinud, kuidas nõelavad putukad patseerivad valguse ümber. Hele valgus tõmbab herilasi ligi, seega kustuta kiiresti tuled. Tänu sellele on suurem võimalus, et nad hakkavad uue keskkonna vastu huvi tundma.

Valmista lõks

Leia pudel ja täida see suhkrurikka vedelikuga, näiteks magusa mahla või limonaadiga. Herilastele meeldib magus. Siis lõika ära pudeli ülaosa ning keera see teistpidi ja aseta tagasi pudeli peale. Tekib lehter. Herilane kukub uudistades vedeliku sisse, kuid sealt välja on juba märksa keerulisem saada. Vii pudelist valmistatud lõks õue ja eemalda ettevaatlikult lehter.