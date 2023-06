Maltal elav eestlanna: prügi igal pool, kas see otsa kunagi saab!

Koduportaalile kirjutanud Annika selgitas, et käis hiljuti Eestis ning tagasi Maltale jõudes hakkas talle sealne prügimajandus kohe eriti silma. «Siinne prügikultuur on ikka õõvastav. Malta tänavaid iseloomustavadki kõige paremini mustad prügikotid. Need jäävad sinna tihti väga pikaks ajaks ning pekstakse tihti laiali. Eks aastatega tekivad mingisugused silmaklapid ette, et ei panegi tähele, aga Eestist tagasi tulles jäi see ikka kohe väga silma,» selgitas ta.

Annika sõnul on täiesti normaalne, et iga esiukse ees ja tänavanurgal laiutab suur kuhi musti prügikotte, mille kajakad laiali loopinud. Riigis pole ruumi ülemäära palju, seega pole ka reeglina konteinereid, kuhu prügikotte koguda.

«Iseenesest on siin süsteem olemas, aga see on tehtud nii keeruliseks, et ilmselt ei saa ametnikud ise ka aru, kuidas see toimib,» põrutab Annika. Ta selgitab, et iga haldusüksus korraldab prügi äravedu ise, kuid nende piirid lõikavad läbi tänavaid ja maju, tekitades arusaamatust.