VANA MAJA PÄÄSTETUD ⟩ Kuidas vammi täis preestrimajast sai kolm korda suurem unistuste kodu?

Marilin Sikkalile on tähendus, Eesti asjad ja meie päritolu väga südamelähedased. Tal on suur kogu esivanemate pilte, mis alles ootavad sobivale seinale välja panemist. «See juurte teema on nii oluline, eriti praegusel ajal. Ei piisa, kui teada, vaja on ka mäletada ja visualiseerida, kust sa pärined. Ma teen seda palju ka oma lastele, et nad tunnetaksid sidet. Ja huvitav on vaadata ka, kes kelle nägu on. Meie Mona on näiteks täpselt minu isa ema moodi.»