EKSPERT ⟩ Kell kukub! Vanade korterelamute nüüdisajastamisel jäetakse oluline lahendus kasutamata

Kuigi on kohtutud KredExi inimestega, räägitud uue lahenduse majanduslikust kasust ja saadud nõusolek, et senised krohvitud fassaadilahenduse taotlused võib ümber teha elementlahenduseks, eeldab muutus korteriühistute üldkoosolekul ka vastava otsuse tegemist.

«Oleme praegu läbirääkimise faasis kolme korteriühistuga, kellest kaks on positiivsed, aga kolmas mitte. Otsuse langetamiseks napib inimestel lihtsalt veel teadmisi,» rääkis Karro. «Kuigi Tartus on tehases eeltoodetud väliseina ja katuse elemente kasutatud Nõva 3 kortermaja rekonstrueerimisel. Need tööd on lõppenud ning kahel objektil veel ehitustööd kestavad, info on visa levima. Samas julgustaks korteriühistuid asja kaaluma, sest positiivset tagasisidet on juba kogunenud. Pealegi tuleb 50-protsendilise toetusega eelarve maksumus isegi 10 protsenti soodsam, kui numbritest rääkida,» lisas ta.