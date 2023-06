EKSPERT SELGITAB ⟩ Mida teha, kui allergia saab alguse voodipesust?

Kõige kindlam on tundliku naha puhul otsida pesuvahendilt kolme sertifikaati: allergiaohutu, ökoloogiline ja vegan. Need märgised üldjuhul kinnitavad, et toode ei sisalda parabeene, naftatooteid, sünteetilisi lõhna-, värv- ega säilitusaineid. Näiteks EcoCerti sertifikaat tõendab, et tooted on looduslikku päritolu, ning Eesti Allergialiidu märgis tähendab, et toode sobib allergikutele.

Eelista ühte toodet

Tihti kasutatakse pesu pesemisel mitut vahendit: pesugeeli või -pulbrit, plekieemaldajat, pesupehmendit või -loputusvahendit. Need sisaldavad kõik suures koguses eri parabeene ja sünteetilisi lõhna- ja värvaineid. Tegelikkuses saab nii valge, musta kui ka kirju pesu puhtaks üheainsa pesuvahendiga.

Üle 30-kraadine temperatuur aktiveerib seebi omadused, mis puhastab ja eemaldab plekid ja lõhna. Head ökoloogilised tooted on välja töötatud põhimõttel, et need eemaldaksid kogu mustuse ja bakterid. Seega soovitan lähtuda pesuvahendi valikul põhimõttest: mida vähem, seda parem.