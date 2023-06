SUUR ÜLEVAADE ⟩ Kuumus läheneb! Vaata, millisesse randa põgeneda

Riiska

Vanamõisa

Põlva

Paala

Viljandi

Pühajärv

Anne kanal

Emajõgi

Verevi

Paide

Eelmisest suvest on kahes Tallinna rannas avatud ka invarand, kus liikumisraskustega inimesed saavad mööda laudteed vette minna spetsiaalselt selleks loodud ratastooliga. Pirital ja Pikakaris tegutsevad invarannad on loodud eesmärgiga anda kõigile võimalus nautida suviseid veemõnusid rannas. Invaranna leiab lihtsalt, sest see asub täpselt G4Si rannavalve staabi kõrval. Invaranna kasutamine on tasuta ning see on Pirital ja Pikakaris avatud 1. juunist kuni 31. augustini kella 12–18.