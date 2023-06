GALERII ⟩ Tallinna vanalinna ajalooline elumaja läbis võimsa uuenduskuuri

LVM Kinnisvara juhatuse esimehe Ingmar Saksingu sõnul võib tõesti öelda, et Suur-Karja 12 hoone näol on tegu Tallinna vanalinna kõige uuema vana majaga. Aastaid kehvas seisus olnud ja rekonstrueerimist oodanud hoone tuli tema sõnul olude sunnil seest täiesti tühjaks lõhkuda ja koos juurdeehitusega uuesti nullist üles ehitada, et see vastaks tänapäevasele eluhoonele esitatavatele ootustele.