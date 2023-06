Tee lõpp pettumuste jadale! Nende viie nipi abil valid alati kõige mahlasema arbuusi

Üks suurimaid pettumusi on avada pealtnäha ilus arbuus, mille sisu ei vasta ootustele. Õnneks leidub mitu head nippi, kuidas kõrvitsaliste kuhjast see õige üles leida.

1. Sümmeetria

Esimene reegel arbuusi valimisel on teha visuaalne inspektsioon. Valida tuleb vili, mis on ilus ja sümmeetriline. Vilja pinnal olevad moodustised on samuti ohumärgiks, et arbuus pole seest just kõige parem, kuna see viitab, et taim ei saanud piisavalt päikest ega vett.

2. Mida raskem, seda parem

Raskem on alati parem! Arbuusi koostisest moodustab vesi 92 protsenti, vahendab Reader's Digest. Kahe pealtnäha identse arbuusi vahel valides tuleb võtta neist raskem, kuna see on kõige mahlasem.

3. Koputage!

Asetage arbuus tasasele pinnale ja koputage. Kuulma peaks õõnsat tenorilaadset heli, mitte bassi. Tuhm sügav heli viitab sellele, et arbuus on hakanud keskelt lõhenema ja on üle küpsenud. Kui vastu kõlav heli on väga vali, siis pole arbuus veel päris valmis.

4. Kollakasvalge ring

Otsige alati arbuusi, mille ühel küljel on kollakasvalge ring – see on vilja nii-öelda põhi. See osa on olnud vilja kasvades vastu maad ega ole saanud päikest. Tugev ja äratuntav kollakasvalge ring viitab sellele, et arbuus on pikalt maas lebanud ning päikest ja vett endasse imenud. Kui ring puudub, siis pole vili veel valmis.

5. Väldi ilusat läikivat nahka