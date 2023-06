EKSPERT ⟩ Uusarenduste põud võib aasta pärast uue defitsiidi tuua

Marek Kirjaneni sõnul on praegune olukord sarnane koroona-ajaga, mil arendustele tõmmati järsku pidurit, aga kui suuremat pauku majanduses ei tulnud, siis tekkis nõudlus, millele pakkumine järgi ei jõudnud.

«Praegune ebakindlus on seotud inflatsiooni ja euribori tõusuga, aga üldised majandusnäitajad on stabiilsed, töötuse tase madal ja palgad pigem tõusevad ning pole erilist põhjust suuremat langust oodata. Praegu on kinnisvarasektori peamine pidur tõusev euribor, aga kui inflatsioon saadakse kontrolli alla, siis hakkab see jälle langema, mis võiks juhtuda juba järgmisel aastal,» lisas Kirjanen.

«Kinnisvaraarendamine on pika vinnaga ning projektist valmis koduni läheb paar aastat. Osadel arendajatel on arendusküpsed projektid ka sahtlis olemas, aga ka sel juhul võtab ehitamine vähemalt aasta ning nõudluse taastekkides ei ole midagi kohe pakkuda,» rääkis Kirjanen.

Uus Maa elamispindade juhi sõnul on arendajad ettevaatlikud ja lõpetavad poolikud projektid ära, kuid uusi tuleb juurde vaid üksikuid. «Kui teise ringi korterite hind korrigeerus tipust kohati 20 protsenti alla, siis uute puhul seda toimunud pole. Arendustes läbirääkimisruumi on, aga tegelikult pole väga lootust, et hinnad palju alla tuleks, sest ehitushind on endiselt kõrge,» kommenteeris Kirjanen.