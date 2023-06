IMELISED VAATED ⟩ Norra parki ehitati enneolematu vaateplatvorm

Laudrada on maapinnast maksimaalselt 15 meetrit kõrge ning selle kõige silmapaistvamaks osaks on ringikujuline platvorm, kust avanevad vaated Norra kuulsale maastikule nii, et ükski puu ei jää ette. Tegemist on kõigile ligipääsetava platvormiga, sest mõeldud on ka liikumispuudega inimestele.