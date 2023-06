Viis nippi, kuidas kuuma suveilmaga tuba jahutada

Palav tuba segab nii töövõimet kui und ja kuum päike kütab kontorid-korterid hämmastavalt kiiresti kuumaks. Tuletame meelde mõned nipid, mis aitavad siseruumides talutavat temperatuuri hoida.

Tuleb tõdeda, et üht lihtsat kodust võlunippi, mis põrgupalava magamistoa hetkega jahedaks ja värskendavaks oaasiks muudaks, ei ole. Kuid mitut näpunäidet ja tarkust omavahel kombineerides on siiski võimalik oma elu mõnusamaks muuta.

1. Lülita mittevajalikud elektriseadmed välja

Palava ilmaga tuleks vältida elektriseadmete liigset kasutamist. Kuigi tänapäevased masinad on energiasäästlikud, soovitatakse välja lülitada pesumasin, televiisor, arvutid, mängukonsoolid ja muidugi radiaatorid ja muud kütteseadmed. Pliidiplaadi ja praeahju asemel kasuta toidu soojendamiseks võimalusel mikrolaineahju.

2. Tuuletõmme

Tuuletõmme on alahinnatud, aga tõhus nipp korteri jahutamiseks ja värske õhu tekitamiseks. Korteri vastaskülgede aknaid korraga avades tekib liikuv jahe õhuvool. Tuuletõmbuse tekitamine on eriti tõhus hommikul vara ja õhtul hilja, kui välisõhk on juba jahedam.

3. Hoia õhk kuivana

Kuumus on seda raskemini talutavam, mida niiskem on õhk. Väldi palavuse ajal rohke märja pesu kuivatamist toas ja hoia vannitoa uks suletuna, et niiske õhk pereliikmete vanniskäigu järel tubadesse rändama ei satuks.

4. Kaitse kodu kardinatega

Päeva kõige kuumemal ajal tasub hoida uksed ja aknad suletuna, et soe õhk tuppa ei pääseks. Kui aknad on otsese päikesevalguse käes, tuleks need ruloo või kardinatega kinni katta.

5. Kuidas ventilaatorit õigesti kasutada?