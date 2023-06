HOIA OMA SELGA ⟩ Aiahooaeg on täies hoos! Loe, kuidas end traumade eest kaitsta

Samuti on enne mis tahes seadme kasutamist soovitatav tutvuda kasutusjuhendiga. Oluline on meeles pidada, et kõiki reguleerimis-, puhastus- ja remonditöid tuleb teha alles pärast mootori välja lülitamist ja seadme vooluvõrgust lahti ühendamist ning tööriistu ja seadmeid võib kasutada ainult selleks ette nähtud tööks. Väga tähtis on mitte jätta lapsi järelevalveta ruumidesse, kus sellised seadmed ja esemed on kergesti kättesaadavad.

Vali aiatöödeks sobiv riietus

On aiatöid, mille tegemisel on soovitatav kanda kaitsevarustust, näiteks muru niitmisel ja trimmerdamisel on soovitatav kanda pikki pükse, kaitseprille ja müra summutavaid kõrvaklappe. Tavaline muruniiduk teeb lärmi keskmiselt 90 dB ning kõrvaklappide kasutamine on soovitatav juba 85 dB müra korral. Muru niitmisel ja trimmerdamisel ei tea me kunagi, mis üllatusi võib muru seest leida, ja nii võib näiteks rohuteraga kiviklibule pihta minnes lennata kivi niitjale silma või vastu jalga. Seega tuleks niites ning trimmerdades alati kanda pikkade varrukatega pluusi ja pikki pükse, kinniseid jalatseid ja kaitseprille – seda ka 25-kraadise suveilmaga.

Soovitatav on kanda kõva tallaga jalatseid, mis kaitsevad jalgu maas olevate okste, muru sees peidus olevate klaasikildude või muude teravate esemete eest. Sama olulised kui kaitseprillid, turvalised jalatsid ja pikad riided on ka tööks sobilikud aiakindad, millega saab sõrmi kriimustuste ja hõõrdumise eest kaitsta.