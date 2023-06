PANE KÄPP PEALE ⟩ Algab Uus-Mustamäe arenduse järgmise etapi müük!

Järgmisel nädalal 20. juunil toimub Uus-Mustamäe arenduses Bonava kliendipäev, kus tutvustatakse uue arendusetapi, aadressile Aiandi 14 ehitatava korterelamu plaane ja hindu. 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust alustatakse sel suvel ja kodud saavad valmis 2024. aasta lõpuks.

Bonava Eesti müügi- ja turundusjuhi Lauri Laanoja sõnul on uue etapi müügiga alustamine märk, et vajadus kvaliteetsete uute korterite järele on olemas ka siis, kui kinnisvaraturg tervikuna on keerulises olukorras.

«Mustamäe piirkonnas on uute korterite nõudlus olnud alati teistest Tallinna piirkondadest suurem, sest valdavalt on sealne kinnisvara ligi 50 aastat vana ja uusi projekte on piirkonnas pigem vähe. Sestap näeme Bonavas, et uue arendusetapiga edasi liikumine on ka praeguses turuolukorras oodatud ja vajalik otsus,» selgitas Laanoja.

Bonava on vanadele Kadaka aiandi maadele ehitanud täiesti uue Uus-Mustamäe kvartali, kus tänaseks on valminud enam kui 500 korterit. Veel tänavu valmivad Bonaval Uus-Mustamäele 65 müügikorterit, mis asuvad aadressil Aiandi 16 ja millest ligi pooled on leidnud juba omaniku. Samuti saavad sel sügisel Aiandi tänaval valmis elamuarendaja esimesed 99 korterit, mis on mõeldud ainult üürimiseks.