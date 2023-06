Hoolimata varasuvisest ilmakülmast on peenardel ja turulettidel eestimaised maasikad kohal. Kui esimene isu marjadest peenralt-põske-stiilis täis ning ka suvemagusat toormoosi või maasikatampi suhkru ja piimaga on söödud küllaga, võib retseptiringi avardada.

«Suvel on maasikate maitse,» teab Nami-Nami toiduportaali juht Pille Petersoo, kelle jaoks eestimaised maasikad ja suvi käivad raudselt kokku. Ta tunnistab, et on pisut isegi hämmingus, kui hakatakse juba varakevadel massiliselt ostma Kreeka ja Hispaania maasikaid. Jah, paar korda laste palvel soetatakse neidki, kuid muidu tal hooajaväliselt suurt maasikaisu ei ole. Seda rohkem ootab ta kohalikke ja koduaia marju, need on kõige maitsvamad.