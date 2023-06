NÄDALA AED ⟩ Kasta targalt!

Taimed annavad veepuudusest märku lõdvaks ja longu vajunud lehtede abil, eriti kiiresti võivad kuuma ilmaga läbi kuivada amplid ja pottidesse-aiavaasidesse istutatud taimed. Kuna meil mulla nime all müüdav substraat koosneb põhiliselt turbast, ei piisa selle läbikuivamisel kannutäie vee pealevalamisest. Vesi jookseb poti ja mullapalli vahelt lihtsalt maha ning taim jääb ikka kuivaks. Sellised amplid tuleb viia varju ning uputada veevanni, nii et kogu mullapind on veega korralikult kaetud. Vajadusel hoida kuiva amplit jõuga vee all, kuni see veega küllastub, raskeks muutub ja mullapallist enam mullikesi ei kerki.