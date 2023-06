TUNNE OMA KÜTTEKOLLET ⟩ Keilas omapäi jäetud lapsed pääsesid imekombel eluga

Öeldakse, et oma silm on kuningas, kuid vähemalt ühel juhul pole selle tarkusega midagi peale hakata. Vingugaas on täielikult lõhnatu, värvitu ja maitsetu, mistõttu pole võimalik seda niisama ära tunda, aga kui sellises keskkonnas pikalt olla, siis on see eluohtlik.

Sageli pole pererahval aimugi, et nähtamatu eluohtlik gaas nende kodus ringi hiilib. G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul on nii mõnigi saanud vingugaasi olemasolust teada alles pärast anduri paigaldamist.

«Peale anduri paigaldamist on kurdetud, et see annab kogu aeg «valehäiret». Põhjus pole aga olnud rikkis seadmes, vaid selles, et eluruumis on vingugaas,» räägib ta. «Sellises olukorras tuleks üle vaadata küttekehad ja kütmisviisid, kuid kahjuks uskumatult suur hulk inimesi hoopis loobub andurist ning seab oma tervise ohtu.»

Alates 2021. aastast on lisaks suitsuandurile kohustuslik vingugaasiandur. See peab olema tahkekütteseadmega hoonetes ehk seal, kus on näiteks ahi, pliit või kamin. G4Si värskest uuringust selgus aga jahmatav fakt: seda nõuet täidab vaid 75 protsenti leibkondadest, 25 protsenti eirab seadust.​

Värskest uuringust selgus veel: