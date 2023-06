KEDA SA IKKA PETAD ⟩ Hea põhjus, miks kuivanud lõikelilled kohe ära visata

Lilli saades või kinkides soovitakse, et nende ilu ja värskus säiliksid võimalikult kaua. Mõni inimene hoiab ka lillede närbudes neist veel kümne küünega kinni. Kas ikka tasub?

Lilled on positiivse ja soosiva energia allikad, kuid kui nad närbuvad, hakkavad nad positiivset energiat hoopis endasse imema, kirjutab kodu- ja sisustusportaal House Beautiful.

Kõige ohtlikum on kuivanud lillekimpu magamistoas hoida, kuna see on koht, mis vastutab inimeste tervise ja heaolu eest. Kuivanud lillede omanikku kimbutavad õudusunenäod ning alateadvuslik hirm ja ärevus, mis hakkavad pikapeale igapäevaelu mõjutama.