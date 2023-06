RAHVA SUUREL NÕUDLUSEL ⟩ Eesti telekokk üllatab uue jäätisega

Käsitööjäätis Külm on Eesti esimene talujäätis. See valmib puhtaima piimaga talu, Nopri ja tuntud telekoka, Joeli koostöös. Talujäätis Külm ei asenda tasakaalus toitumist, aga aitab hoida elu tasakaalus.

«Vahvlitopsi valmistamise mõte sündis ühest küljest rahva suurel nõudlusel ja teisalt meie endi soovist pakkuda uut ja põnevat. Kontseptsioonina läksime ikka oma talu teed pidi ja jäätised said nimed Nopri lehmade järgi, näiteks Kulla on kõige esimene lüpsilehm Nopris. Kulla, Paula ja Bruno ongi Nopri elanikud, kes nüüd lõpuks meie pakenditel särada saavad. Meile meeldib maitsetega mängida ja töötame iga jäätise kallal seni, kuni maitsed on lõplikult paigas,» rääkis Nopri talu noorperemees Karl Niilo.