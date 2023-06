KIIRELT JA LIHTSALT ⟩ Sisekujundaja selgitab, kuidas luua jaaniõhtuks õdus peopaik, mida mäletatakse veel aastaid

Peopaika ette valmistades tasub meeles pidada, et ehkki jaaniaja õhtud ja ööd on valged, mõjuvad valgustid alati eriliselt ja loovad meeleolu. Kombineeri eri liiki valgusteid: õue sobivaid patareidega ripplampe, põrandalampe ja LED-lampidega vanikuid. Neid võid täiendada teeküünaldega, mis on pandud teeküünlaalustesse või laternatesse, aga ka miks mitte vaasidesse, klaasidesse või purkidesse.

«Veel võid purkidesse pista LED-valguskette, luues nii omanäolisi valgusallikaid. Üks asi, mida valgustust kavandades silmas pidada, on see, et ühe heledalt valgustatud ala asemel võiks pigem luua valgussaarekesi. Ja muidugi tuleb mõelda ohutusele – kui peole tuleb lapsi, on päris küünaldele targem eelistada LED-lahendusi,» soovitas Castro. Ta lisas, et laetavate või päikesepatareidega valgustid on keskkonnasõbralik valik, mida saab kasutada veel paljudel suveõhtutel pärast jaanipidustusi.