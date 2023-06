RIKKUS RIIULIS ⟩ Üheksakümnendate Eesti muusika CDd on väärt tervet varandust

Nüüd on uusimaks leiuks, millega on võimalik kopsakas rahasumma teenida, aastakümneid tagasi välja antud Eesti popmuusika CD-plaadid.

Kas mäletate 90ndate popstaari Stellah't , kes sellistes ööklubides nagu Piraat ja Dekoltee rahvast hullutas ja laulis taas õnnelikuna olemisest? Kui leiad plaadiriiulilt tema CD, oled õnnega koos. Nimelt on tema esikplaat Uuskasutuskeskuses müügil 180 euro eest. Veidi vähem küsitakse Vanilla Ninja plaadi eest – 70 eurot. Terminaatori plaat «Kuutõbine» on müügil veidi vähem kui 40 euroga, kuid selle seisukord ja mängitavus ei ole teada.

Osta.ee veebipoes ringi vaadates selgub, et väga hinnas on näiteks Vennaskonna plaat «Usk. Lootus. Armastus». Selle saab endale soetada 150 euro eest. Üks nõutumaid helikandjaid on Maarja-Liisi ja Aidem Poti 1996. aastal välja antud CD, mille heas korras eksemplar maksab 125 eurot.