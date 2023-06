PUUST JA PUNASEKS ⟩ Šašlõkk tuli imehea, aga mida selle haisva pakendiga peale hakata?

Kõige keerulisem küsimus: mida teha šašlõkiämbriga, mille põhjas ulbib marinaad ning haiseb ja määrib hirmsasti? Vastus on lihtne - marinaad vala biojäätmetesse, võimalusel loputa tühi pakend kergelt üle, et see teisi pakendeid ei määriks ning pane pakendikonteinerisse. Kui pakend aga väga määrib, siis pane see olmejäätmetesse.

Pakend peaks olema puhastatud toidust nii palju, et ta ei määri teisi pakendeid

Kõige olulisem on, et plastpakend ei satuks keskkonda ega lõkkesse, sest uuringutega on leitud, et selleks, et näiteks üks plastpudel laguneks, võib kuluda kümneid, isegi sadu aastaid. Lisaks: plastid eraldavad lagunedes aineid, mis on ohtlikud nii inimestele kui loomadele.

Plastpakenditest tehakse uusi tooteid, näiteks terrassilaudu, lillepotte jmt ehitus- ja sisustustooteid, aga ka uusi pakendeid või spordirõivaid.

Erisugustest plastidest ühekorranõud, papist või paberist ühekorranõud

Pigem ära neid osta – kõik tooted, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, on keskkonnale väga suur koormus. Kui siiski kasutad ühekorranõusid, siis puhasta need toidujäätmetest (biojäätmete kasti) ning pane segapakendikonteinerisse.

Paber- ja papp-pakendid

Näiteks lihakarbi ümber olev papp, küpsise- jm karbid, helbepakid, papist puuviljaalused, ka kreemituubide karbid jmt. Kogu eraldi, vii paberi- ja papp-pakendi konteinerisse, neist tehakse uusi pabertooteid.

Klaaspakendid (purgid ja pudelid, pandita, näiteks veini- ja kange alkoholi pudelid, ketšupipurgid jmt