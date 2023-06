Selgub, et pesumasinas teksapükste pesemine võib püksipaarile pigem kahju kui kasu teha. Kuigi paljud inimesed eelistavad teksapükse üldse mitte pesta, soovitab Levi'se teksabrändi disainijuht Paul O'Neill teha seda iga 30 kuni 50 kandmiskorra järel.

O'Neilli kinnitusel pole küll ühtegi ametlikku teksapükste pesemise reeglit, ent oma pikaajalisele kogemusele tuginedes leiab ta, et just niisugune pesemissagedus on teksapükstele parim.