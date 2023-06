SUVINE ÕITEILU ⟩ Tallinna botaanikaaias algavad pojengipäevad!

28. juuni kuraatoritunnis ja 1. juuli konsultatsioonipäeval õpetab Anne Jaakson lihtsaid nippe, millele kodus tähelepanu pöörata, et taimed hästi kasvaksid. «Tänavune suur kuumus küpsetab õied väga kiiresti läbi. Kui võimalust on, soovitan taimi aeg-ajalt kasta. Veelgi olulisem on kastmine suve teises pooles, kui algab ettevalmistus järgmiseks aastaks,» selgitab Jaakson.