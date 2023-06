PÄÄSTEAMET VASTAB ⟩ Kas kortermaja või eramu haljasalal võib lõket teha?

Pilt on illustreeriv.

Möödunud nädalal kehtestatud tuleohtlik aeg jääb kehtima ka jaanipühade ajaks, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kuidas on aga lood kortermajade ja eramute kõrval oleva haljasalaga?